Belen e Corona, lento romantico sul palco del Costanzo show. E i fan sognano Video

Belen e Corona di nuovo insieme. Ma solo sul palco del Maurizio Costanzo show dove l'ex re dei paparazzi e le balla argentina, che hanno fatto coppia fissa dal 2009 al 2012, hanno fatto sognare i fan della coppia ballando un lento.Corona ha invitato Belen a ballare sulle romantiche note di "Besame mucho". La showiglr è apparsa molto imbarazzata ma ha accettato di stringersi per qualche minuto a Corona che ne ha approfittato per salutarla con un sensuale bacio sul collo mentre lei ridendo gli diceva: "Ora basta".I due non hanno mai nascosto di essere rimasti molto legati. Belen è tornata single da poco dopo la fine della sua storia con Iannone. E Fabrizio ha sempre dichiarato che lei è l'amore della sua vita. Qui gatta ci cova?