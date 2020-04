Belen Rodriguez e gli errori del passato: «Voleva essere la donna perfetta…»

Dal suo profilo Instagram Belen Rodriguez riflette sulla sua vita. Tra le foto sexy, in famiglia col marito Stefano De Martino e il figlio Stefano e Santiago con cui sta trascorrendo la quarantena, la showgirl ha voluto parlare un po’ di se e degli errori commessi in passato.

Leggi anche > Barbara D'Urso, imprevisto a Pomeriggio 5. L'inviata è a Milano, lei la blocca all'improvviso: «Non lo fare!»

Belen ha condiviso un post in cui spiega il percorso che l’ha portata ad essere libera: “Voleva essere la donna perfetta – ha scritto sul social - e se non riusciva ci rimaneva male, addirittura nel giustificarsi faceva dei giri di corda talmente abili nei quali ti procurava svarioni, e alla fine le credevi, ma lei non voleva mentire, voleva solo essere perfetta per i suoi occhi. Un giorno se ne accorse che la propria accettazione del fatto di non esserlo lontanante riesce in qualche modo a farle assaggiare un pizzico diverso di libertà, quella parola che aveva sempre sentito, le piaceva, era musicale, vissuta sulla sua pelle in altre sfaccettature, ma questa versione era decisamente quella che preferiva”.

Accettare se stessa è stata la chiave: “Smettere di vivere per l’accettazione altrui, ma riuscire in qualche modo a dedicarci un applauso da parte nostra. È così complicato, lo sappiamo! Ma siamo chi siamo, siamo la somma delle nostre storie e di quelle che ci hanno fatto nascere, di quelle che ci circondano, la somma dei nostri errori, la somma del nostro coraggio. E quindi se siamo consapevoli di fare il possibile, ogni giorno, per essere delle brave persone, e non ferirne altre senza un motivo. Allora è fatta, siamo noi, così come siamo, esseri imperfetti e ce lo concediamo. Belén”.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Aprile 2020, 20:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA