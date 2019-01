«O mio Dio», grida Belen a quel punto Diletta sposta la camera del telefono ed ecco, alle loro spalle, apparire Daniele Battaglia con i pantaloni abbassati in mutande intento a simulare un gesto erotico. La Leotta inizia ad urlare, in stanza si ride ma la conduttrice stacca subito il video che, tuttavia, rimane in rete soltanto per poche ore e viene cancellato poco dopo, sia sul profilo della Leotta che su quello di Belen che l'aveva condiviso.

Scene hot a Radio 105 dove per tutta la settimana la bellissima Belen Rodriguez è stata ospite die Daniele Battaglia.avevano già fatto il pieno di like nei giorni scorsi postando alcune foto insieme ma quello che è successo ieri ha dell'incredibile.La biondissimaha caricato una stories in cui si vedono le due showgirl insieme: «Visto che questa settimana c’è Belen con noi in radio, vogliamo fare delle…”, dice la Leotta. La frase è però interrotta dalla faccia scioccata della Rodriguez, che mette una mano sulla bocca per qualcosa che ha visto alle sue spalle.