Belen Rodriguez festeggia 38 anni: il compleanno in famiglia con Stefano De Martino

Belen Rodriguez compie 38 anni. La showgirl argentina ha festeggiato il suo compleanno. Nessuna festa in grande stile, ma una cena in famiglia, con le persone più care. Una cena a cui non potevano mancare i suoi due figli e Stefano De Martino, tra loro il ritorno di fiamma procede a gonfie vele e sui social appaiono allegri e felici insieme a tutta la famiglia.

Cena in famiglia

Mentre Stefano De Martino su Instagram le fa una dedica speciale che ha commosso i fan, per Belen è tempo di festeggiare con le persone a lei più care. A cena a casa insieme a lei c'erano i figli Santiago e Luna Marì, la piccola secondogenita di Belen avuta dal rapporto, ormai esaurito, con Antonino Spinalbese. Ma al tavolo di casa non potevano mancare anche la mamma, Veronica Cozzani, la sorella Cecilia Rodriguez con il compagno Ignazio Moser e il fratello Jeremias, con la fidanzata Deborah Togni. Ma l'ospite più atteso era sicuramente lui: Stefano De Martino. Il suo grande amore ritrovato, seduto a capotavola e pronto a festeggiare con lei tutti i prossimi compleanni, per la vita. Il tutto in un quadretto di famiglia immortalato da mamma Veronica sui social.

Il quadretto di famiglia

Veronica Cozzani, mamma di Belen Rodriguez, spesso sul proprio profilo Instagram immortala i momenti di famiglia. Tra video e foto di Luna Marì e momenti passati insieme ai propri figli, mamma Veronica ha deciso di condividere con i suoi follower anche la gioia della famiglia riunita per il compleanno della figlia maggiore, con una tavola imbandita di buon sushi. Belen appare allegra e sorridente insieme ai suoi cari e, di fronte alla torta, in suo onore non disdegna anche dei balletti con il piccolo Santiago. Un quadretto di famiglia che denota la ritrovata serenità da parte di Belen che si gode il secondo capitolo della love story con Stefano De Martino.

I festeggiamenti con gli amici

La sera prima del suo 38esimo compleanno, Belen Rodriguez ha festeggiato con gli amici di sempre. Anche in questo caso cena. Senza troppo sfarzo o festeggiamenti in pompa magna, solo tanta voglia di stare insieme. La giornata del 20 settembre l'ha trascorsa in treno, in viaggio, con Luna Marì al seguito, per i mille impegni di lavoro. Ma a casa c'era la sua famiglia ad attenderla, pronta a festeggiare con lei questa occasione speciale.

