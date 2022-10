Belen Rodriguez, Cecilia e Jeremias, lo shooting davanti a un panorama mozzafiato: ecco dove sono

Reunion di famiglia in un luogo speciale. I fratelli Rodriguez hanno scelto un posto wild per il nuovo set dello shooting della loro linea di moda, Hinnominate: le cave di Bauxite in Puglia. Per prima, Belen ha pubblicato diversi scatti delle cave, mostrandosi incatata dal luogo magico che offre il paesaggio. La terra rossa e il lago naturale al centro delle numerose dune: un paesaggio mozzafiato che ha conquistato la showgirl argentina. Cammina sorridente tra le due Belen, mostrando ai follower il panorama stupendo in cui è immersa. «Il cuore della natura» scrive nel primo post dedicato al posto vicino Otranto.

Anche Cecilia e Jeremias sono volati in Puglia con la sorella per fotografare i nuovi capi d'abbigliamento della loro linea. E tra uno scatto, un set e i trucchi, non mancano le stories fra le cave. Le sorelle Rodriguez hanno già postato diversi scatti che le ritraggono mentre ammirano la terra rossa, stregate dalla sua naturale bellezza.

La reunion

Senza figli a carico, nè marito ritrovato, Belen è volata in Puglia per lavoro. Da tempo, ormai, i tre fratelli si dedica alla loro linea di moda (più sportiva) che sponsorizzano spesso, indossandola o promuovendola sui social. Cielo blu e temperatura ancora estiva, Belen sembra estasiata mentre degusta un pokè sulle cave e si presta a scattare foto davanti al laghetto naturale.

