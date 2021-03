Belen Rodriguez si sfoga: «Io le mutande le cambio spesso». Ecco cosa le hanno detto. Belen Rodriguez non è mai stata una che le manda a dire, e stavolta la showgirl sembra davvero stizzita. Tanto da rispondere ai commenti maligni dei fan attraverso le storie di Instagram. «Giusto per fare il punto della situazione - premette prima di arrivare al punto - visto che va di moda rispondere alle critiche in questo meraviglioso mezzo di comunicazione che è Instagram che è diventato anche abbastanza atroce per la presenza troppo compulsiva degli haters».

Le critiche nei confronti dell'argentina non sono mai mancate, ma stavolta ha deciso di rispondere a tono in seguito a un episodio in particolare. «Ho postato una foto ieri sera con il mio compagno (Antonino Spinalbese, dal quale aspetta una bambina n.d.r.) e ho letto dei commenti allucinanti. Prima di tutto è stata criticatisima la mia giacca, perché ero coperta. Quindi se mi scopro perché mi scopro, se mi copro perché mi copro, mettiamola che ognuno di veste un po’ come gli pare. La cosa che mi dà un po' di più fastidio è leggere 'cambi uomini come mutande'. Volevo precisare che io le mutande le cambio abbastanza spesso. Più spesso. La mia vita, e con chi decido di stare sono fatti miei».

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Marzo 2021, 13:27

