Belen Rodriguez, balletto sensuale a bordo piscina con un uomo misterioso: ecco chi è (e cosa c'entra Cecilia)

Belen Rodriguez si scatena su Instagram, e il suo balletto è l'apoteosi della sensualità. La showgirl argentina ha postato sul suo profilo social un balletto a bordo piscina, con sdraio e ombrelloni sullo sfondo, in compagnia di un uomo che però non è il nuovo (presunto fidanzato).

Il balletto sensuale

Belen, in bikini, sfoggia un corpo perfetto e invidiabile: con lei l'amico (suo e della sorella Cecilia) Francesco Panessa, imprenditore di origini pugliesi spesso presente nelle serate con le Rodriguez. In questo caso l'evento è l'addio al nubilato proprio di Cecilia, che sposerà il suo fidanzato Francesco Monte: un matrimonio attesissimo, per cui Chechu ha già detto di essere stressata per via dei preparativi.

Tra i commenti c'è chi si dice "preoccupato per lei" (non si capisce bene perché) e chi la elogia: «Questa donna è perfetta», scrive una utente. «Pronta per i commenti delle bigotte», scrive un'altra. Ma c'è anche chi la critica: «Tutta sta scena solo per far vedere il culo».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Maggio 2024, 22:17

