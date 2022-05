Belen Rodriguez, la confessione piccante a Le Iene: «A casa pratico l’autoerotismo»

Belen Rodriguez spazza via ogni tabù in tv. Durante il programma Le Iene, la show girl argentina rivela di praticare autoerotismo. Provocante, provocatrice e provocatoria da sempre, Belen, con la sua confessione hot, ha infiammato il web. La Rodriguez conquista sguardi, applausi e attenzione. E non smette mai di stuzzicare i fan con le sue confessioni piccanti.

Dopo aver confidato all'Italia intera il suo rapporto con Stefano De Martino, adesso cerca di sdoganare il sesso fai da te in televisione, finora un vero e proprio tabù quando si tratta del genere femminile. E con la nonchalance che la contraddistingue ammette: «Io ogni tanto faccio dell’autoerotismo, anche le donne lo fanno, si masturbano. Non c’è niente di male a masturbarsi, finalmente si può dire in televisione».

La sua spalla del programma di Italia 1, Teo Mammucari, provoca la collega e lei non si tira indietro: «Dopo una pandemia e con una guerra in corso, abbiamo tutti il bisogno di rilassarsi e ognuno ha il suo metodo», spiega Belen.

Teo allora incalza ancor di più: «Cosa fai quando torni a casa da sola dopo aver lavorato? Dai, dopo che sei ti fatta una canna…», domanda tra lo stupore generale. Ma Belen non si scompone e replica: «No, le canne non me le faccio. Però posso dire quello che faccio o siamo in fascia protetta…?».

Teo Mammucari con ironia vuole arrivare fino in fondo alla questione e prosegue: «Non ci credono a casa, fagli vedere». La Rodriguez non si fa certo cogliere impreparata dalle provocazioni di Teo e aggiunge: «Non solo le donne fanno autoerotismo, ma lo fanno magari anche guardando un film per adulti… come voi maschietti. Viva l'autoerotismo!».

Un siparietto simpatico e autoironico che ha infiammato il pubblico de Le Iene, diventando virale sui social. Ma che nasconde la volontà di sdoganare un tabù, tutto italiano, che ha sempre nascosto l'argomento del sesso fai da te, soprattutto quando si tratta del sesso femminile.

