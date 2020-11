Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese fanno shopping, ma lei scorda la mascherina

Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese fanno shopping insieme, ma lei si dimentica di indossare la mascherina. Una Belen Rodriguez “scordarella” in compagnia del fidanzato, che proprio in tempo di coronavirus lascia a casa la mascherina di protezione…

Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese non si nascondono più e sono ormai praticamente inseparabili. Il loro amore è nato quest’estate e dopo le prime timide apparizioni nelle stories sui social, i due ormai hanno ufficializzato la loro relazione anche sui social, con diversi post che li vedono, innamoratissimi, insieme.

“Diva e donna” li ha sorpresi mentre passeggiano per Milano e poi si fermano in un negozio per fare acquisti. Mentre Antonio però indossa la mascherina, Belen Rodriguez no, tanto durante la camminata, quanto all’interno del negozio. Una piccola dimenticanza che speriamo non capiti più alla showgirl…

