Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese, la crisi è finita. Ecco i post del ritrovato amore

di Danilo Barbagallo

Sembra essere rientrata la crisi sentimentale fra Belen Rodriguez e il compagno Antonio Spinalbese. Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese hanno avuto recentemente la loro prima figlia, Luna Marie, ma la relazione fra i due, anche per via di alcuni indizi social, pareva ormai irrimediabilmente compromessa.

Sembra essere rientrata la crisi fra Belen Rodriguez e il compagno, e papà della figlia Luna Marie, Antonio Spinlbese. Ultimamente infatti sulla rete si faceva un gran parlare della loro prematura crisi sentimentale e il fatto che da tempo i due non postassero più foto assieme sui social non aveva fatto altro che alimentare le voci a riguardo. La coppia è rimasta per tutto questo tempo in silenzio, se escludiamo alcune strane frecciatine su Instagram, ma ora arriva proprio Spinalbese a dare qualche indizio sulla ritrovata (se mai è stata persa) armonia.

Dalle stories del suo account social infatti Antonio ha postato alcuni momenti di una divertente cena a cui ha partecipato proprio assieme a Belen e alcuni amici, fra cui Marco Verratti, Claudia Galanti e Patrizia Griffini, la "petineuse" del GF5. Spinalbese, forse per mettere a tacere il tam tam mediatico, ha anche postato uno scatto che lo vede sorridente assieme alla sua dolce metà.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Ottobre 2021, 14:38

