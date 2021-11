Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese crisi rientrata? Il giallo della festa di famiglia

La crisi fra Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese sembra essere rientrata. I due dopo essere tornati a pubblicare stories insieme sul social sono stati sopresi da “Chi” durante una passeggiata di famiglia, ufficializzando così la ritrovata armonia. C’è un piccolo problema però relativo a una festa di famiglia a cui Antonio non è stato invitato…

Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese, il giallo della festa di famiglia

Nella rientrata crisi fra Belen e Antonio Spinalbese mette lo zampino la famiglia Rodriguez. Se infatti i due hanno trascorso una romantica vacanza lampo, testimoniata al social, a Parigi per riaccendere la scintilla, il settimanale “Oggi” rivela che però che Antonio non era stranamente presente alla festa di famiglia per il compleanno di papà Gustavo. Al party infatti erano tutti riuniti, compresa la neonata figlia Luna, la sorella della soubrette, Cecilia e il suo fidanzato Ignazio Moser, tranne il neo papà Spinalbese...

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Novembre 2021, 14:15

