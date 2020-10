Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese, la prima foto social: «Paso!»

Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese, la prima foto di coppia sul social. Belen Rodriguez ha pubblicato su Instagram il primo scatto che la vede assieme al nuovo fidanzato, dopo la fine del suo matrimonio con Stefano De Martino, l’hair stylist Antonio Spinalbese.

Belen Rodriguez ha condiviso una foto in bianco e nero, che la riprende in centro a Milano abbracciata al fidanzato Spinalbese: i due indossano la mascherina e sembrano pronti a improvvisare un passo di danza, con Belen che commenta nella didascalia “Pasos”.

Va a gonfie vele quindi la love story della showgirl argentina, dopo i numerosi flirt che le erano stati attribuiti durante quest’estate, e anche per il suo ex Stefano De Martino sembra sia tornato l’amore. Stefano infatti è stato recentemente sorpreso assieme alla top model Mariacarla Boscono, ex del rapper Ghali.

