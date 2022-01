Belen, finita la love story con Antonino ma lui non si arrende: continua il corteggiamento

Che la love story tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sia terminata è ormai noto. La crisi, cominciata già da poco dopo la nascita della piccola Luna Marì, si è acuita dopo sei mesi: la coppia è scoppiata. Proprio dopo l’arrivo della bambina i due sono entrati in crisi. I diretti interessati non hanno mai ufficializzato nè commentato la rottura ma i loro gesti sui social network parlano chiaro. Stando ad alcuni gossip riportati dal settimanale Diva e Donna, Antonino, non si rassegnerebbe alla rottura e sui social incalza con messaggi e stories Instagram ambigue, come la dedica di canzoni.

Pare che il giovane di La Spezia sia ancora molto innamorato della Rodriguez e intenzionato più che mai a riconquistarla. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla rivista ogni giorno Antonino inonderebbe la sua ex compagna di messaggi sul cellulare.

Complice la piccola Luna Marì, Spinalbese starebbe facendo di tutto per ottenere una seconda chance dalla soubrette argentina.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Gennaio 2022, 22:01

