Belen Rodriguez e Antonino Spinalbanese a letto insieme, intimità e lezioni di lingua spagnola condivise con i followers

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbanese ormai vivono la loro storia d'amore alla luce del sole e sui social. Nelle ultime stories su Instagram si sono mostrati a letto insieme, intenti a condividere con i followers la loro intimità. I video social sembrano dimostrare che la coppia sia a un passo dalla convivenza. Nei filmati Belen ride e stuzzica il compagno mentre è ancora sotto le lenzuola e lui prova a parlare in spagnolo quando le porta la colazione.

Leggi anche > Eleonora Daniele, scuse in diretta a Chiara Ferragni e Fedez: «Il suo sfogo ha generato bullismo nei miei confronti»

L'affinità tra i due è innegabile e Belen Rodriguez sembra aver archiviato definitivamente la storia con Stefano De Martino. La showgirl argentina appare felice e sempre più cotta del giovane Spinalbese dal momento che i due condividono gran parte della giornata. Il siparietto in cui Belen si improvvisa insegnante di lingua diverte i followers.

Una scena che agli occhi dei fan è anche molto hot. Belen gioca con immagini poco nitide per stuzzicare la fantasia di chi la segue. Intanto, Antonino sembra piacere anche al piccolo Santiago, il figlio di De Martino. Il bambino lo frequenta spesso e recentemente ha condiviso con lui un pic nic divertente. Spinalbanese non manca nemmeno di accompagnare Belen a Roma per le registrazioni di "Tu si Que vales". La relazione è ufficiale a tutti gli effetti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Ottobre 2020, 22:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA