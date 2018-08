Belen Rodriguez e Andrea Iannone, pace fatta: crociera hot sulle acque di Formentera

Martedì 21 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Con il piccolo Santiago impegnato a divertirsi col papà Stefano De Martino,può regalarsi qualche momento romantico assieme al fidanzatoL’amore fra i due è tornato dopo mesi in cui si parlava di crisi conclamata e dopo che la stessa Belen aveva ammesso di vivere col compagno un “periodo di pausa”, frase che a dire la verità il più delle volte non prelude a nulla di buono.La love story invece continua, come dimostrano le foto pubblicate da “Chi”, in edicola domani, che vedono la coppia amoreggiare in barca, sulle acque di Formentera, una delle mete estive preferite della showgirl argentina in vacanza dalla fine del suo impegno televisivo con “Balalaika”, programma Mediaset (abbastanza criticato) sui mondiali di calcio in Russia.