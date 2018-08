Belen Rodriguez e Andrea Iannone di nuovo insieme: ecco la vacanza hot sullo yacht a Ibiza

Alla vostra• #ibiza Un post condiviso da BELEN (@belenrodriguezreal) in data: Ago 3, 2018 at 1:01 PDT

Dopo un lungo silenzio Belen Rodriguez aveva ammesso la sua temporanee crisi col fidanzato Andrea Iannone, parlando di un momenti di riflessione. La showgirl, che ha partecipato (non senza critiche) a “Balalaika”, programma Mediaset sui mondiali di calcio in Russia, ha trascorso le sue vacanze a Ibiza in una villa diversa da quella in cui ha abitato Iannone.I due però si sono frequentati, come dimostrano le foto pubblicate da “Spy” e certo fra loro, impegnati in un giro su uno yatch sulle acque cristalline dell’isola delle Baleari, non è mancata la passione. Crisi alle spalle dunque, una buona notizia per il pilota di MotoGp impegnato domani sul Circuito di Brno.