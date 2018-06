Profile• @vanityfair @swarovski @giovanni_gastel Un post condiviso da BELEN (@belenrodriguezreal) in data: Giu 13, 2018 at 11:29 PDT

MILANO – Per molto tempo si è parlato dellascoppiata nella coppia formata da. Le cause alla base della rottura dell’idillio erano misteriose e si passava dagli incontri con Fabrizio Corona, che gli abita nei pressi, al ritorno di Stefano De Martino, anche lui nuovo vicino di casa della ex per il bene del figlio.Belen alla fine ha spiegato che fra lei e il suo (ex) fidanzato c’è un momento di riflessione (“Con Andrea Iannone ci siamo presi una pausa, e sono certa che ne valga la pena.Lo dico senza la voglia di creare rumors, fare caos. Ecco la verità”) ma dalle foto pubblicate da “Nuovo” sembra che da tempo i due non si divertissero troppo insieme, tra sbadigli e musi lunghi al ristorante.