Blue jeans• @revisebluevibes #advertising Un post condiviso da BELEN (@belenrodriguezreal) in data: Giu 13, 2018 at 5:34 PDT

Mercoledì 13 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - “Ciò che conta è che siamo sereni”. Belen Rodriguez rompe il silenzio sulla sua relazione con Andrea Iannone. I due secondo la showgirl sarebbero in un momento di riflessione.“Questo è un momento particolare della mia vita – ha fatto sapere a “Chi” - Ho voglia di lavorare, di mettermi in gioco e dedicare il poco tempo prezioso che ho a mio figlio Santiago. Le pause, ne sono convinta, fanno bene a tutte le coppie, servono”.Una pausa che serve anche per riflettere: “con Andrea Iannone ci siamo presi una pausa, e sono certa che ne valga la pena. Lo dico senza la voglia di creare rumors, fare caos. Ecco la verità”