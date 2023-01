Belen, duro confronto con i paparazzi: «Mi gira il ca**o e basta». E gli hater la attaccano: che squallore

di Redazione Web

Belen nell'occhio del ciclone. Un rapporto difficile quello tra la showgirl argentina e i paparazzi: più volte Belen Rodriguez si è mostrata stizzita e irritata dalla loro presenza. Belen tiene molto alla sua vita privata, per questo motivo in passato avrebbe discusso con i paparazzi chiedendo loro di non invadere la sua sfera privata, specialmente in un contesto in cui si trova insieme ai figli.

Il video pubblicato dalla showgirl su Instagram mentre passeggia con Luna Marì al parco ha scatenato diverse polemiche. Sorpresa dai paparazzi, diversi utenti le hanno criticato un atteggiamento poco spontaneo e da «diva», ai quali la Rodriguez ha scelto di replicare.

Belen Rodriguez, le risposte agli hater

Il video mostra Belen in una condizione non serena, probabilmente infastidita dalla presenza dei paparazzi che hanno catturato un momento tra mamma e figlia. Un atteggiamento che è stato, ahilei, ampiamente criticato dagli odiatori nei commenti: «Che spontanea, non sa di essere ripresa», ha scritto un hater con sarcasmo.

Belen, seccata, ha risposto agli hater provando a spiegare la verità dietro a quel filmato: «Non mi piace essere ripresa mentre sto con i miei figli. Sono fatti miei».

A chi la accusa di essere troppo rigida e di mostrare atteggiamenti da diva, Belen replica: «Io non faccio la f**a, io divento rigida perché vorrei tanto riuscire ad uscire con lei senza essere scattata, chiedi al paparazzo. Gli ho detto "Ma non possiamo evitare visto che ieri le avete già fatto le foto?". Quindi è per quello che sono seria, perché me la prendo, perché mi manca la mia libertà, soprattutto quando sto con i miei piccoli».

Belen: «Di cosa dovrei giustificarmi»

Tra i sostenitori, poi, c'è chi le ha consigliato di non giustificarsi con le persone, ai quali Belen ha risposto così: «Ma poi di cosa dovrei giustificarmi al parco con mia figlia, con le fotocamere puntate? Mi gira il ca**o e basta. Tutto qui!».

