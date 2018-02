Belen a New York con un nuovo amico: felice lontano da Iannone

Martedì 6 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

fotografata ain compagnia di un nuovo amico. È stato un paparazzo italiano a beccarla per caso lontana dai flash e dalle polemiche che infuriano in Italia: questi nuovi scatti, praticamente i primi del 2018, visto che in questo periodo la show-girl cerca sempre di rimanere lontana dai luoghi pubblici, sono senza Andrea Iannone. Li pubblicherà in esclusiva il settimanale Mio, diretto da Andrea Ciattini e pubblicato casa editrice AAE, da domani in edicola.E’ una serie di fotografie dolci e divertenti, una sequenza in cui Belen ha accanto il famosissimo fotografo di moda tedesco Timur Emek, che l’aspettava per organizzare nel suo mega-studio newyorkese un servizio di moda in piena regola. Sorrisi, complicità, qualche broncio e finalmente un’espressione serena, cosa che sul volto ‘italiano’ della signora Rodriguez manca da parecchio.Di certo per la vedette argentina la pressione mediatica dalle nostre parti è molto alta: le presunte crisi con il pilota di Moto Gp, la nuova sofferta storia d’amore della sorella Cecilia e i guai dell'ex cognatino Francesco Monte, il quasi ufficiale fidanzamento del suo ex Stefano De Martino con una blogger e la sua presenza all’Isola dei Famosi non hanno lasciato dormire a Belen sonni tranquilli. “Chissà se questi magnifici sorrisi nel pieno centro di New York saranno per lei una svolta importante”, si domanda il settimanale Mio”, “o soltanto un pomeriggio di selfie tra amici con uno dei fotografi più importanti del mondo!”.