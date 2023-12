Belen a Leolandia con Santiago e Luna Marì, ma ai fan non sfugge un dettaglio: cosa succede?

di Alessia Di Fiore

Oggi per la famiglia Rodriguez è una domenica di gioia e divertimento: Belen insieme ai figli, Santiago e Luna Marì, ha optato per una gita fuori porta al parco divertimenti Leolandia. Sui suoi canali social ha immortalato i piccoli mentre si diettavano tra diversi giochi e una visita alla casa del cartone animato "Masha e Orso", per poi proseguire con la visione dello spettacolo del famoso cartone. «Tornare bambini e tante risate» ha scritto Belen sui social.

Belen e i figli al luna park

Ma il gioco per eccellenza, è toccato proprio a Belen che, insieme a Luna Marì si è fatta riprendere mentre girano velocissimo all'interno di botti girevoli. Ma al pubblico non è sfuggito un dettaglio... in questa gita di famiglia manca qualcuno: dov'è Elio Lorenzoni?

I fan si chiedono se il fidanzato della showgirl semplicemente non sia comparso all'interno delle stories, o se fosse del tutto assente. Anche se fosse un weekend mamma-figli è un momento di cui fare tesoro.

