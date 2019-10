Belen, il lato B in spiaggia è da urlo. Hater: «Ti sei messa a vendere il cocco?». La risposta di lei spiazza tutti

di Emiliana Costa

Mercoledì 23 Ottobre 2019, 21:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Belen, in vacanza alle Maldive, posta una foto da capogiro. La showgirl argentina è sdraiata sulla spiaggia e l'attenzione dei follower è catturata dalle curve hot. Ma gli haters sono in agguato.», scrive un follower al vetriolo. L'hater però fa un errore grammaticale, invece di scrivere «ti sei messa», scrive «ti ai messa». La risposta di Belen non si fa attendere: «».Boom di like per la risposta della showgirl argentina. Che può continuare a godersi la sua luna di miele con