Belen, la showgirl parte per le vacanze: ecco con chi e dove

Nuova partenza per Belen Rodriguez. Dopo aver trascorso le festività natalizie con la sua famiglia in montagna, ora parte per una vacanza all’estero, lontana dai sui figli, Santiago e Luna Marì. Su Instagram, la showgirl ha postato diverse storie in cui fornisce ai follower dettagli della sua destinazione, affiancata dalla storica amica Patrizia Griffini. Assente, invece, Antonino Spinalbese, con il quale i rapporti sono sempre più tesi.

Dopo essere tornata a casa dalle vacanze con la famiglia, Belen ha mostrato la frangetta nuova di zecca e ha mostrato due carte di imbarco: la sua e quella di una sua amica. Quest’ultima, ex concorrente del GF 5, è una bionda hair stylist 55enne, sempre stata al fianco dell’argentina. Nei documenti è ben visibile la loro destinazione: prima Madrid poi Montevideo, in Uruguay. Durante il volo, Belen ha mostrato le pagine dei libri che ha letto in attesa di atterrare. In una di queste si legge una frase che sembra l’ennesimo velato messaggio che conferma la presunta crisi che sta vivendo con Antonino Spinalbese: «Stai sempre vicino a persone che stanno bene e lascia che chi si lamenta costantemente faccia la sua strada. Scegli con cura gli amici e i compagni di viaggio, che a star vicini a gente felice, si vive comunque meglio».

Inoltre, nelle stories Instagram successive, la 37enne si è mostrata mentre sorseggia un bicchiere di vino, scherzando con l’amica. Qui, la showgirl si è lasciata andare dicendo che pensa di «avere le corna» e che «le avrà». Cosa significherà?

