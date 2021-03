Belen incinta, Stefano De Martino rivela: «Santiago? Me lo chiede sempre al telefono...»

di E.C.

Belen incinta , Stefano De Martino parla del rapporto con il figlio: «Santiago? Me lo chiede sempre al telefono...». Il conduttore di Stasera tutto è possibile - in onda il martedì alle 21.20 su Rai2 - in un'intervista al Radiocorriere tv ha parlato del tenero rapporto con il figlio Santiago.

L'ex marito di Belen Rodriguez ha raccontato che il figlioletto va pazzo per il suo programma: «Santiago riguarda anche le vecchie puntate su Rai Play e per me questo è motivo di orgoglio. Come è giusto che sia, è più concentrato sugli ospiti e sui giochi piuttosto che su suo padre. Quando sono in prova - rivela - mi telefona sempre per sapere quale sia il tema della stanza inclinata».

Intanto, cresce l'attesa per la nascita della figlia di Belen. In un'intervista a Verissimo, la showgirl argentina ha rivelato: «Quando ho incontrato Antonino - dice Belen - stavo chiudendo un cerchio. Quando è finita la seconda volta con il papà di Santiago, non è stato come il primo divorzio. Era una morte preannunciata. Quando ho conosciuto Antonino, ero pronta a cambiare rotta. È stato un colpo di fulmine. Sono un'esteta, mi piace un tipo di ragazzo. È un pochino più giovane, ma l'età non fa la persona. Abbiamo chiacchierato per quattro giorni di fila. Mi sembrava di conoscerlo già. Lui è un ragazzo gentile. Quando sei piccola, sei attratta dai bad boy. Poi ti rendi conto, che quei comportamenti non ti rendono appagata. È un uomo di altri tempi, sono di un felice. Mi rende felice da quando mi sveglio a quando vado a dormire».

