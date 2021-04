Belen , la foto senza veli col fidanzato Antonino. Un dettaglio spiazza i fan: «Come fate?». La showgirl argentina - al settimo mese di gravidanza della sua Luna - ha postato sul profilo Instagram uno scatto bollente in cui è ritratta in compagni del fidanzato Antonino Spinalbese, papà della bimba in arrivo.

Nella foto, l'hairstylist è a torso nudo e Belenlo abbraccia da dietro. Coperta solo dal suo corpo. La showgirl argentina commenta innamorata: «MI COMPAÑERO». Ovvero il mio partner. Immediati i commenti dei fan della coppia: «Siete bellissimi, non vedo l'ora di vedere la vostra bimba». E ancora: «Si vede che siete innamorati».

Ma tra i tanti commenti di auguri per la piccola in arrivo, c'è anche chi sottolinea un altro particolare: «Ma come fate ad assomigliarvi così? Siete identici». E ancora: «Vi assomigliate tantissimo, sembrate fratelli». E c'è chi ci scherza su: «Chi si assomiglia si piglia». In ogni caso, il romantico scatto fa il giro del web. In attesa della piccola Luna.

