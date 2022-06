Belen, le foto sexy in piscina nella villa da sogno sul lago

Belen Rodriguez si gode il primo assaggio di vacanze sul Lago di Como e regala ai suoi fan dei panorami mozzafiato. Merito non solo della spettacolare piscina a sfioro sulle acque del lago, ma anche delle sue pose sexy, che rivelano un fisico scolpito e sempre pronto per la prova costume.

Leggi anche > Belen Rodriguez e Stefano De Martino, weekend d'amore nella villa da sogno

Belen Rodriguez, le foto sexy in piscina nella villa da sogno sul lago

Appena tornata da un romantico weekend in villeggiatura con Stefano De Martino e il figlio Santiago e la piccola Luna Marì, nata dalla relazione tra la showgirl e l’ex compagno Antonino Spinalbese, Belen riparte subito, destinazione Lago di Como. Ad accoglierla al suo arrivo una villa da sogno su più livelli dotata di tutti i comfort, comprese due piscine, di cui una affacciata sulle acque del lago, che la modella individua subito come cornice ideale per i suoi scatti.

Prima di spalle con il corpo quasi tutto sott'acqua, poi di fronte con un sorriso a favore della telecamera che non la perde d'occhio un istante e infine sdraiata di profilo come una dea con il fisico tonico, merito delle infinite ore in palestra e dei trattamenti di bellezza che periodicamente si concede. Belen Rodriguez non si risparmia e si mostra da ogni inquadratura in tutto il suo splendore. E Il web ringrazia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Giugno 2022, 21:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA