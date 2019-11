Belen, la festa per i 60 anni di papà Gustavo Rodriguez: ma manca qualcuno. Ecco di chi si tratta

di Emiliana Costa

Martedì 5 Novembre 2019, 21:38

Papà Gustavo ha festeggiato il compleanno in un lussuono ristorante argentino di Milano. Le figlie Belen eavrebbero documentato la serata con foto e video sulle stories di Instagram, ma al party ci sarebbe stato un grande assente.Come riporta il Giornale,E il presunto motivo starebbe facendo impazzire i fan. Secondo alcuni, infatti,avrebbe dato forfait per motivi di lavoro. E c'è chi ipotizza una partecipazione a Pechino Express.Ma tra le coppie annunciate dal reality di Rai2, al momento, non ci sarebbe il suo nome. Che fine ha fatto Jeremias Rodriguez? Staremo a vedere.