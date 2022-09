Belen, Elodie e Iannone: ecco la reazione della showgirl alla nuova coppia

di Bianca Amsel

Elodie ha confermato in un'intervista a Vanity Fair la sua relazione con Andrea Iannone. I due si sono conosciuti di recente grazie ad alcuni amici in comune e hanno iniziato a frequentarsi. Prima una cena romantica in Sardegna che ha fatto scattare l’allarme flirt, poi le vacanze di coppia in Puglia che hanno confermato la frequentazione. Negli ultimi giorni i due hanno continuato la loro storia tra Milano e Lugano, dove vivono rispettivamente la cantante e il pilota.

Elodie e Andrea Iannone stanno insieme? Lei conferma tutto: «Mi piace, ma per adesso...»

Elodie debutta come attrice in 'Ti mangio il cuore': «Con Marilena ho scoperto le mie fragilità»

Il rapporto tra Belen, Iannone ed Elodie

Una storia sbocciata da poco ma che sembra far star bene entrambi. Dopo le dichiarazioni da parte di Elodie in cui ha affermato che effettivamente Iannone le piace, non tarda ad arrivare la reazione di Belen. La showgirl argentina è stata fidanzata per tre anni con il motociclista e ancora oggi tra i due c'è una certa complicità. A gennaio sono stati paparazzati dalla rivista Chi, intenti ad abbracciarsi e chiacchierare. Nonostante la fine della loro relazione, la showgirl non ha mai smesso di supportarlo, spendendo sempre belle parole nei suoi confronti. Anche tra Elodie e Belen c'è simpatia: si sono avvicinate anni fa e in più occasioni sono uscite insieme diventando amiche.

Come ha reagito Belen?

Il silenzio da parte di Belen rispetto alla nuova coppia ha subito fatto pensare a una disapprovazione: tra i fan c'è chi ha sostenuto che ci fosse della gelosia, chi ipotizzava che la showgirl si sentisse tradita. La realtà è però diversa: Belen non ha parlato apertamente della vicenda ma ha lasciato un "like" alla foto del red carpet veneziano di Elodie. Un gesto che fa intuire ai fan che non ci sia nessun tipo di astio da parte di Belen, pienamente concentrata sul ritorno di fiamma con Stefano De Martino.

