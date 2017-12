Belen contro Cecilia, tra le sorelle Rodriguez è guerra a colpi di marketing

Una squadra fortissima!!!!!! @tusiquevales_it Un post condiviso da Belén Rodriguez 🇦🇷🇮🇹 (@belenrodriguezreal) in data: Dic 11, 2017 at 4:28 PST

MILANO – Con la partecipazione al Grande Fratello Vip,ha aumentato notevolmente la sua popolarità, cosa che con il suo naufragio sull’Isola dei Famosi non era riuscita. L’addio a Francesco Monte in diretta tv per il coinquilino Ignazio Moser, con cui ora è fidanzata, l’ha messa la centro del reality Mediaset fra polemiche e colpi di scena.Contestualmente la popolarità della sorella maggiore, Belen, era in discesa e secondo “Diva e donna” fra le due sarebbe nata una piccola guerra a colpi di marketing: “Proprio mentre la popolarità dall’argentina più chiacchierata d’Italia è ai minimi storici – spiega la rivista – la sorellina le ruba la scena.Ma Belen, grazie agli insegnamenti del suo grande amore Fabrizio Corona, sa come restare sulla cresta dell’onda ed ecco che torna sulla bocca di tutti con valzer di presunte crisi e riconciliazioni col motociclista Adrea Iannnone, mentre l’ex marito Stefano De Martino non esce mai dalla sua vita. Sembra proprio che le Rodriguez si stiano contendendo i riflettori tra colpi di scena e scelte di marketing…”.