Belen e Cecilia supersexy, mandano in tilt i fan: «Siamo confusi»

Belen e Cecilia Rodriguez, supersexy su Instagram, mandano in tilt i tanti fan. Non è una novità, ma questa volta c'è un motivo molto particolare ad aver mandato in confusione quasi totale i follower delle due sorelle argentine ma italiane d'adozione.

Entrambe le sorelle Rodriguez hanno posato, distese una accanto all'altra, con i nuovi costumi da bagno della linea Me Fui, la collezione lanciata ormai da anni da Belen. Due ragazze stupende che, a quanto pare, mai prima d'ora erano apparse così somiglianti. I fan, d'altronde, ammettono di essere in confusione: «Forse è la prima volta che facciamo fatica a capire chi di voi due sia Cecilia e chi Belen».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Marzo 2020, 15:02

