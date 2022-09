Antonino Spinalbese, su Instagram è caos: scoppia la lotta tra le fanpage. Ma spunta un "sospetto"

Il Grande Fratello Vip non è ancora iniziato e Antonino Spinalbese è già al centro delle polemiche. Sul suo profilo Instagram scoppia la lotta tra le sue fanpage. Tutte si dichiarano essere quella ufficiale e nel web inizia a circolare il sospetto che sia proprio lo stesso ex hair stylist a controllarle.

Il sospetto del web

A poche ore dall’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, sui social scoppia una polemica sull’ex compagno di Belen Rodriguez. Sul portale The Pipol Tv, infatti, si svela la lotta all'ultimo fan. Sotto i suoi ultimi post di Instagram spuntano tante fanpage e tutte rivendicano l'ufficialità. «Sui social diverse fanpage di supporto, lasciano numerosi commenti sotto i post di foto in cui è ritratto, discutendo in modo animato su chi realmente detenga il ruolo di 'official fan page'». E le discussioni tra questi supporters non si placano. «Sono io la pagina ufficiale di supporto» scrive una di loro. «No, sono io” replica l’altra». Finora Antonino Spinalbese non si è esposto sulla vicenda, anzi ha commentato: «Più siamo e meglio è». Ma in molti, capitanati dall'esperta di gossip Deianira Marzano, avanzano l'ipotesi che dietro alle pagine di supporto si nasconda proprio lui.

La strategia

Ad alimentare i sospetti ci pensa l’influencer Denianira Marzano che è convinta che proprio dietro le fanpage ci sia lo stesso Antonino Spinalbese: «Secondo me si nasconde lui dietro le sue fan Page visto che ha tanto tempo libero…». Secondo questa ipotesi, quindi, l’ex compagno di Belen Rodriguez avrebbe creato altre pagine in questi giorni sperando così che in vicinanza dell’inizio del reality il numero dei follower possa crescere a dismisura. Una strategia volta a renderlo sempre più popolare. Qualcuno ha notato: «Comunque nessuna pagina può dirsi 'ufficiale' se non gestita da qualcuno di molto vicino. E qui dubito che ce ne siano…». Il dubbio resta e, a poche ora dal suo ingresso nella casa più spiata d'Italia, Antonino non ha preso una posizione sull'argomento.

Single nella casa

Antonino Spinalbese è ufficialmente single. Nella casa del Grande Fratello Vip entra come un single capace di rompere gli equilibri e, magari, per rendersi protagonista di qualche love story. L’ex compagno di Belen Rodriguez, infatti, ha smesso di frequentare la sua ultima fiamma, Giulia Tordini. Secondo alcuni potrebbe trattarsi di una mossa degli autori e di Alfonso Signorini per presentare l'ex hair stylist come possibile preda delle donne all'interno del loft di Cinecittà.

La reazione di Belen

Dopo tanto parlare, Antonino Spinalbese sarà uno dei protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante Belen Rodriguez avesse anche minacciato di agire per vie legali. La showgirl argentina, infatti, non avrebbe preso bene la notizia di vedere il suo ex in diretta televisiva 24 ore su 24. Belen si sarebbe addirittura infuriata , spaventata dall'ipotesi che il suo ex possa parlare della loro storia d'amore, terminata dopo la nascita della piccola Luna Marì. La piccola secondogenita di Belen, che vorrebbe tenere lontana da qualsiasi tipo di dinamica del reality più amato dagli italiani. Preoccupazioni a cui Antonino non ha dato importanza, decidendo di partecipare ugualmente al Gf Vip, e che sicuramente potrebbero portare a sviluppi inaspettati durante le puntate del reality. Per scoprire cosa accadrà, basterà attendere ancora pochissime ore...

