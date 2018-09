Andrea Iannone, furia su Instagram in difesa di Belen Rodriguez: «Basta! Si sta esagerando, lei è una mamma»

Belen Rodriguez, è già il dopo Andrea Iannone: col nuovo "cavaliere" prima cena e poi casa

si schiera al fianco didopo la pubblicazione delle foto che la vedono il giorno del suo compleanno felicemente accompagnata da Mirco Levati, esperto di comunicazione e marketing in ambito sportivo.Iannone, ex ancora evidentemente affezionato a Belen, ha voluto prendere posizione dal suo account Instagram attraverso le stories dove ha scritto: "Basta! Mi sembra che ora si stia esagerando attribuendo a Belen storie con altri uomini... addirittura più di uno... in nome del più bieco dei gossip!!! Per vendere qualche copia in più senza nessun rispetto per una donna che ha il solo ‘torto’ di essere famosa".Quello fra Belen e il nuovo cavaliere per il pilota sarebbe solo un’amicizia: "Esistono anche semplicemente amicizie, Belen è una donna dai sentimenti seri, veri ed una madre. Quindi basta e dico alle gente non credete a tutto quello che vi viene propinato".