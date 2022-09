Mario Balotelli barcolla dopo una festa e non si presenta agli allenamenti: cosa succede

di Bianca Amsel

Mario Balotelli torna a far parlare di sé, a pochi giorni dall'inizio della sua avventura a Sion, l'attaccante è stato ripreso mentre usciva barcollante da un locale di Losanna, Svizzera. Il filmato dove il giocatore viene sorretto da due persone ha già fatto il giro del web, suscitando scalpore tra utenti e tifosi.

Cosa è successo

Nei giorni successivi alla festa, Balotelli non è stato visto agli allenamenti della squadra, situazione che non è passata inosservata. Necessario un chiarimento da parte del presidente del Sion, Christian Constantin, che ha voluto chiarire in primis la questione relativa all'attaccante reduce dai bagordi: «Mario ha ancora molto lavoro da fare. Lo sappiamo tutti. Ma può anche festeggiare una vittoria. Lo abbiamo fatto anche noi all'epoca bevendo un drink o due».

Le cause dell'assenza in campo

L'assenza in campo dell'attaccante poi, non sarebbe legata alla serata alcolica. Secondo quanto riportato dal club e dall'allenatore Paolo Tramezzani il motivo sarebbe legato a una cura antibiotica in corso di svolgimento. «Martedì è andato dal medico che gli ha diagnosticato la bronchite. Deve finire il ciclo prima di tornare» spiega Constantin. Per questo Balotelli non giocherà contro il Rapperswil e approfitterà della sosta internazionale per ritornare in forma.

