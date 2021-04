Grande Fratello Vip, Dayane Mello e Mario Balotelli: «Legati, ma non sappiamo cosa vogliamo dalla vita»

Dayane Mello dopo il Grande Fratello Vip parla della sua vita privata e del rapporto con Mario Balotelli. Recentemente infatti si è molto parlato di una possibile nuova love story fra Dayane Mello e il calciatore Mario Balotelli: “Siamo legati – ha spiegato l’ex gieffina - ma non sappiamo cosa vogliamo dalla vita”.

GFVip, Dayane Mello: «Mario Balotelli? Siamo legati»

Dayane Mello infatti si dice single, ma non rinuncia a parlare del suo celebre ex Mario Balotelli: “Non sono fidanzata – ha raccontato in un’intervista a “Chi” – sono sola. Non ho avuto tempo di pensare agli uomini. Con Mario Balotelli? Boh. Rispondo così, fa anche sorridere. Ci vogliamo bene a prescindere dalle nostre differenti mentalità, siamo legati. Oggi, né io né lui sappiamo che cosa vogliamo nella vita, quindi perché dovremmo urlare al mondo cosa non sappiamo? Vedremo…”.

GFVip, Dayane Mello: «Con Rosalinda Cannavò ho sbagliato»

Tra Dayane Mello e l ‘amica speciale Rosalinda Cannavò, il rapporto continua nonostante i momenti difficili passati nel finale di reality: “Amiche di WhatsApp si può dire? Ci sentiamo spesso. Io sono una persona imperfetta, con lei ho sbagliato. Ora lei è innamorata, fidanzata e sono felice. Ci tengo a dire che la storia d’amore più importante del reality è stata quella delle “Rosmello”, la nostra.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Aprile 2021, 10:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA