Amici, Wax in lacrime dopo la sorpresa dei genitori: «Mi emoziono a vedervi insieme». Cosa è successo

La finale di Amici è alle porte e Wax ha ricevuto una sorpresa da parte dei suoi genitori che non vede da otto mesi. Durante il daytime del programma, il cantante è stato convocato prima in palestra dove ha trovato un telo che, una volta tolto, ha mostrato un dipinto. Wax ha capito subito che era della sua mamma. Poco dopo, il cantante ha potuto ascoltare un messaggio proprio da parte di lei e si è emozionato, ancor di più quando la mamma si è detta orgogliosa di lui.

L'emozione di Wax

Le sorprese per Wax non sono finite. Il cantante è stato poi mandato in una sala prove musicale dove ha potuto ascoltare un audio messaggio da parte del papà.

Il cantante ha subito capito che erano le mani dei suoi genitori ed è corso in studio dove ha trovato entrambi seduti a un tavolo, emozionati nel vedere il figlio dopo otto mesi. «Non ci credo che siete dove tutto è iniziato. Qui c'era il mio banco. Io sono davvero felice di vedervi», ha sottolineato il cantante.

Dopo aver parlato con loro, il papà di Wax ha chiesto al figlio di cantare. «Ci canti una canzone? Ce la dedichi?». Il cantante, emozionato e felice, non ci ha pensato due volte nel dedicare la sua esibizione ai genitori. Dopo la performance di Wax, il papà ha esclamato una frase per la quale il cantante non è riuscito a trattenere l'emozione: «Ricordati che siamo noi la cassaforte della tua libertà», ha detto alla fine.

