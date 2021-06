Tommaso Stanzani di Amici 20 ha preso il diploma di maturità, i festeggiamenti e il nuovo progetto in televisione

Tommaso Stanzani ce l'ha fatta. Ha preso il diploma di maturità nonostante Amici 20 e gli impegni sempre più intensi. Tommaso Zorzi, che starebbe frequentando il ballerino, aveva parlato dei social della difficoltà di stare con uno alle prese con la maturità. Il protagonista dell'ultima edizione di Amici adesso si è liberato e può pensare al suo futuro. È in cantiere un importante progetto in televisione con Battiti Live.

Tommaso Stanzani di Amici 20 diplomato

Tommaso Stanzani ha condiviso sui social le immagini dei festeggiamenti una volta uscito dall'istituto in cui ha conseguito la prova di maturità: gli abbracci con le persone care e il "bagno" con lo spumante. Sui social in molti gli hanno fatto i complimenti per come è riuscito a terminare il suo percorso di studi. L'anno scolastico è stato impegnativo non solo per la Dad e per la pandemia, ma anche perché Tommaso ha conquistato il banco nella più famosa scuola di talenti d'Italia. Adesso come promesso potrà decidere quale strada intraprendere.

Tommaso Stanzani a Battiti Live

Tommaso è stato scelto per formare il cast artistico della prossima edizione di Battiti Live 2021, lo show organizzato da Radio Norba che andrà in onda su Italia 1 e vedrà al timone Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, impegnati in sei appuntamenti con 80 musicisti e in sedici città della Puglia. Calcherà uno dei palcoscenici più attesi dell’anno al fianco di artisti nazionali e internazionali come Bob Sinclair, Sophie and the Giants, Mahmood, Fedez e Orietta Berti, Loredana Bertè, Nina Zilli e Rocco Hunt.

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Giugno 2021, 14:31

