Sarah Toscano, Holden e il presunto flirt: «È nato un bellissimo rapporto». La dolce dedica del cantante sorprende

L'ultima edizione di Amici ha visto trionfare Sarah Toscano, la "pop star", come viene rinominata dagli utenti web che in lei hanno rivisto il talento delle cantanti internazionali. All'interno della scuola del talent show di Maria De Filippi la giovane cantante aveva stretto amicizia con tutti i finalisti, ma soprattutto con Mida e Holden. In particolare, con quest'ultimo i fan avevano sperato che potesse esserci qualcosa di più, soprattutto dopo aver letto la dedica del cantante nel suo ultimo EP.

Che cosa ci sarà tra i due?

La dedica di Holden

Il nuovo album di Holden è in uscita tra qualche giorno, in ritardo rispetto agli altri perché il cantante ha voluto curare personalmente ogni singolo aspetto dell'EP, dalla produzione ai cori, eccetera. "Joseph" sarà disponibile per tutti dal 24 maggio, ma intanto chi ha preordinato l'album potrà già notare un duetto con Gaia Gozzi e una dedica particolare nei ringraziamenti.

«Per il supporto e l’ispirazione: George R.R. Martin, Christopher Nolan, Sarah Toscano», ringrazia Holden, lasciando tutti senza parole.

La reazione di Sarah Toscano

Sarah Toscano, intervistata da TvBlog ha risposto di aver scoperto da poco la dedica e rivela in che rapporto sono rimasti i due ragazzi: «Lo scopro ora, mi fa molto piacere, è una persona molto intelligente, è un grandissimo artista. È bravo in tutto quello che fa. Lo stimo tanto e tra di noi è nato un bellissimo rapporto di amicizia».

