Raimondo Todaro contro Alessandra Celentano, ancora uno scontro ad Amici: la lite dopo il giudizio su Mattia

di Redazione Web

Le polemiche su Mattia da parte di Alessandra Celentano ad Amici di Maria De Filippi hanno scatenato anche la reazione di Raimondo Todaro. Dopo lo sfogo dell'allievo della scuola è arrivata anche la frecciatina sui social da parte dell'ex ballerino di Ballando con le Stelle nei confronti della collega, con cui già ci sono stati degli scontri in passato.

Giorgio Manetti vuole a tornare a Uomini e Donne: «Gemma? L'ho perdonata, ma non penso abbandonerà mai il programma»

Sophie Codegoni mostra gli acquisti per la bambina, ma un oggetto fa scoppiare la polemica: ecco cosa è successo

La polemica

Mattia si è lasciato andare a un lungo sfogo in cui ha detto: «Mi ha dato del mosciarello, ma poi mi ha fatto un complimento. Paradossalmente è stato più brutto parlare sopra i giudici che stavano dando un giudizio su di me, che la parola in sé. Perché le parole poi le porta via il vento. Quello che faccio si vede». A queste parole ha replicato Todaro con una storia su Instagram: «Le parole le porta via il vento. Il principino cresce…», così il ballerino ha fatto capire che non si trova d'accordo con le parole della Celentano.

Scontro in vista?

Con questa frase ha anche lanciato una chiara frecciatina alla collega, che sa perfettamente che Mattia è uno degli alunni più amati da Todaro. Tra i due insegnanti non sembra correre buon sangue e non è la prima volta che discutono per divergenze di opinioni. Che nel corso del prossimo serale questo sia il punto di partenza per una nuova lite?

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Aprile 2023, 14:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA