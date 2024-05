Petit, chi è il cantante terzo eliminato di Amici 23: età, altezza, carriera, vita privata, la relazione con Marisol

Petit, questo il nome di uno dei sei finalisti di Amici 23. Il cantante in squadra con il maestro Rudy Zerby è uno dei concorrenti più amati dal pubblico, e stasera proverà ad alzare l'ambito trofeo. A scontrarsi con lui, anche la fidanzata Marisol, conosciuta nel programma di Maria De Filippi e anche lei finalista della gara.

Petit, chi è

Nato a Roma nel 2005, Petit - nome d'arte di Salvatore Moccia -, ha 19 anni. Figlio di madre francese e padre napoletano, è anche il nipote dell'attrice teatrale e cinematografica Nadia Rinaldi, oltre che cugino dell'attore Riccardo Mandolini, che ha recitato il ruolo di Damiano nella serie tv Netflix "Baby". Proprio dalle origini francesi della madre deriva il suo nome d'arte. A soli 13 anni ha iniziato a scrivere canzoni, mentre a 15 ha comprato il suo primo microfono. Tra le altre curiosità sulla sua vita, l'aver giocato come centrocampista nella squadra Giovanissimi Regionali Under 14 dell'Avellino.

L'esperienza ad Amici

Appena arrivato ad "Amici", Petit è stato presentato da Maria De Filippi con queste parole: «18 anni, di Roma, mamma di origini francesi e papà napoletano. Quando canta entra in un altro mondo, uno che gli piace e che lo fa sentire sicuro di sé. Non piange spesso, l'ultima volta è stato quando è morta la nonna. Non si arrabbia facilmente e il momento più bello della sua vita è quando finisce un pezzo perché si sente vivo.

La relazione con Marisol

Proprio ad Amici Petit ha trovato l'amore. Nel programma di Maria De Filippi il cantante romano ha infatti conosciuto Marisol, con la quale ha deciso di intraprendere una relazione, la terza in questa stagione del talent. Dopo mesi di convivenza, poche settimane fa c'è stata anche la prima dichiarazione d'amore del cantante: «Io pure se sto inca**ato con te, non ce la faccio. Però perché dobbiamo discutere? A cosa serve? Io ci sto malissimo. Ti amo mari, tanto. Non voglio perderti».

