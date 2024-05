Apre la Peparini Academy: «Corsi da settembre 2024». Tra i docenti Veronica, Andreas Muller e Peppe Vessicchio

di Redazione web

I corsi partiranno ufficialmente solo a settembre 2024. Ma nella sala Roland Petit, omaggio personale al coreografo che lo ha avviato a una carriera internazionale, si provano senza sosta i passi per Horai. Le quattro stagioni, che debutterà al Teatro greco di Siracusa il prossimo 5 luglio. Proprio accanto, nella sala Zizi Jeanmarie, étoile di cui è stato ultimo partner, si piroetta all'infinito, con braccia e chignon che sembrano non fermarsi mai. Al piano di sopra, invece, nella sartoria Frederic Olivier, intitolata al designer con cui ha dato vita a kolossal come Romeo e Giulietta, sono stati realizzati i 550 costumi per A tutto cuore di Baglioni e già si lavora di ago e filo ai Tre moschettieri della prossima stagione.

Il sogno di Giuliano Peparini

Aveva un sogno Giuliano Peparini, ballerino, coreografo, regista, artista visuale e visionario applaudito e corteggiato in tutto il mondo, per tanti il mago delle creazioni del talent Amici. Quel sogno, assicura, "è questo spazio»: la Peparini Academy, 2.500 metri quadri di scuola di Performing Arts dedicata ai talenti del futuro, che molto ricorda le atmosfere del celebre Saranno famosi. Uno spazio (nel cuore del quartiere Tuscolano a Roma dove è nato), che Peparini ha acquistato e finanziato di tasca propria per «tre milioni di euro», racconta quasi stupendosi lui stesso.

«C'è chi si compra lo yacht, io ho aperto una scuola», sorride, mentre guida il tour in un rincorrersi di sale, spazi e progetti appesi ai muri. «Anzi, vorrei che fosse solo l'inizio di un nuovo polo artistico. Sono già in trattativa per uno spazio di altri mille metri quadrati qui accanto. So che la scuola è ambiziosa. I soldi li faccio in atro modo, con i progetti all'estero. E quando guadagno mi piace investire sul lavoro». Con lui, il suo numeroso corpo docente dove spiccano subito sua sorella Veronica e Andreas Muller, insieme al maestro Beppe Vessicchio.

Già perché qui, a diversi livelli (dai corsi per i bambini a quelli professionali) si studieranno non solo i vari generi di danza, dalla classica all'hip hop, ma anche acro-cirque, canto, doppiaggio, customeria e tutte le discipline legate alla creazione di uno spettacolo, anche con workshop (con docenti internazionali) e con «un collegamento diretto con il mondo del lavoro», proprio grazie alle produzioni di Peparini (otto in arrivo in tutto il mondo solo il prossimo anno).

«Fino a 11 anni entrano tutti i bambini - prosegue -.

«Io vorrei insegnare ai ragazzi soprattutto il codice, la musica - aggiunge Vessicchio -. Oggi non sanno che nota stanno cantando. Il talento è lasciato allo stato brado». Ai casting si sono già presentati in 800. Inevitabile pensare anche ad Amici. «Sono legatissimo a quella squadra. Per otto fantastici anni è stata la mia casa e lì ho scoperto l'amore per i ragazzi - commenta Peparini - Ero lì per un mini workshop due settimane fa. Poi quello è un format tv che segue la sua strada. Ma siamo aperti, sempre, a tutte le collaborazioni».

