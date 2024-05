Mida, chi è il primo eliminato di Amici: età, vita privata, il successo di Rossofuoco, il percorso nel programma

Christian Mida, noto al pubblico semplicemente come Mida, è uno dei sei concorrenti ad essersi qualificato per la finale di Amici 23 insieme a Marisol, Dustin, Sarah, Petit e Holden. Si sta affermando come uno degli artisti più promettenti della sua generazione. È dato tra i favoriti come possibile vincitore.

Mida, chi è

Di origini venezuelane da parte di madre, Mida è nato a Caracas nel 1999 (ha 25 anni). Negli ultimi quattro anni, si è affermato come uno dei giovani talenti emergenti del pop-rap italiano, partecipando a Sanremo Giovani 2022 con il singolo "Maldité". Ha collaborato con Blocco Recordz, etichetta fondata da Emis Killa e Zanna, e ha aperto concerti per Emis Killa. Ha già ottenuto riconoscimenti importanti, come il disco di platino per il singolo "Ricordami di scordarti", che ha superato i 26 milioni di ascolti su Spotify. Altri brani di successo includono "Stupido sentimento", con quasi 5 milioni di stream.

Il percorso di Mida ad Amici 23

Durante la sua prima esibizione ad Amici 23, Mida ha dovuto affrontare il giudizio severo di Anna Pettinelli, che ha abbassato la leva, ma Lorella Cuccarini è intervenuta a suo favore, permettendogli di continuare.

Rossofuoco

Nel 2023, all’interno di Amici, Mida ha pubblicato "Rossofuoco", che ha raggiunto oltre 36 milioni di stream e ottenuto il disco di platino. Successivamente, ha rilasciato "Mi Odierai", con oltre 5,5 milioni di ascolti, e "Fight Club". Durante la fase Serale, ha presentato il suo ultimo singolo, "Que Pasa".

Vita privata

Sebbene si sappia poco della vita privata di Mida, è noto che ha avuto una relazione con la ballerina Gaia, nata durante il loro percorso ad Amici. La relazione, tuttavia, è terminata dopo l'infortunio che ha costretto Gaia a lasciare il programma. La fine della relazione ha influenzato anche le dinamiche interne al talent, con scontri tra Mida e altri concorrenti come Petit e Holden.

