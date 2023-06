Michele Merlo, il dolore del papà a 2 anni dalla morte: «Non è un anniversario, è tutto uguale anche oggi tenterò di far passare la giornata»

di Redazione web

Michele Merlo è stato uno dei grandi protagonisti di Amici, la scuola di talenti più famosa d'Italia. Il cantante, che è morto due anni fa a causa di una leucemia fulminante, era seguitissimo sui social e i suoi fan continuano ancora oggi a mostrare vicinanza alla famiglia. Mamma Katia e papà Domenico non si sono mai arresi e stanno continuando a lottare per portare a galla la verità: Mike Bird, questo era il suo nome d'arte, infatti, si sarebbe potuto salvare. A distanza di due anni, il papà ha raccontato la vita senza il figlio.

Le dichiarazioni di Domenico Merlo

Seppur sempre con grande discrezione, i genitori di Michele Merlo, Katia e Domenico, quando hanno avuto l'occasione si sono sempre esposti pubblicamente per il figlio. Nelle scorse ore, il papà del cantante ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera, al quale, ha detto: «Sono passati due anni dalla morte di Michele ma il dolore non cambia mai. Per me quello di questi giorni non è un anniversario, ormai tutte le giornate sono uguali. Anche oggi tenterò di arrivare a sera, come faccio sempre, ormai, da quando Michele non c'è più».

La malattia di Michele Merlo

I genitori di Michele Merlo, insieme anche con i loro legali, stanno cercando di capire se, con le dovute diagnosi e poi cure, il cantante si sarebbe potuto salvare. Katia e Domenico sono arrabbiati perché, quando il figlio si era presentato al Pronto Soccorso, erano stati sottovalutati tutta una serie di sintomi (forte mal di testa, sangue dal naso e una gamba nera dal ginocchio fino all'inguine).

