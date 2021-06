Michele Merlo 'Mike Bird' di Amici sta male, ansia sui social: «Ricoverato». Il mistero dell'ultimo post: «Mi esplode la testa»

Michele Merlo, noto con il nome d'arte "Mike Bird", sta male. Secondo quanto hanno fatto trapelare i fan l'ex concorrente di Amici sarebbe stato ricoverato in ospedale per emorragia cerebrale. La notizia è stata diffusa nella notte sui social e molti colleghi hanno espresso la loro preoccupazione e gli auguri per una pronta guarigione. Merlo ha partecipato alla 17esima edizione del talent condotto da Maria De Filippi.

Leggi anche > Magalli contro la sorella, la testimonianza al processo: «Ha rubato l'eredità di nostro cugino»

Intanto, l'ultimo post su Instagram non è passato inosservato. «Vorrei un tramonto ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?», ha scritto il cantante due giorni fa a corredo dello scatto di un tramonto. Secondo quanto riporta Il Vicolo delle News, a far capire cos’è successo sarebbe stato il cantante Federico Rossi del duo Benji & Fede. Sotto l'ultimo di Merlo post ha scritto: «Forza anima libera».

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Giugno 2021, 10:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA