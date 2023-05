Amici, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi stanno insieme? Il ballerino svela: «Ecco come stanno le cose, tra noi...»

di Redazione web

Giuseppe Giofrè e Michele Bravi sono stati protagonisti di alcune voci che sono circolate sui social: tra il ballerino e il cantante ci sarebbe stato un flirt in corso. I due sono sempre stati molto complici durante le puntate del serale che sono andate in onda nelle ultime settimane e così i fan del programma (spinti da storia Instagram pubblicata da Deianira Marzano, che alimentava tale voce), hanno cominciato a insospettirsi. Giuseppe Giofrè ha, quindi, risposto.

La risposta di Giuseppe Giofrè

Giuseppe Giofrè, nonostante sia un ballerino di fama mondiale (ha ballato con le star più in vista dello showbiz come, ad esempio Jeniffer Lopez, Taylor Swift o Britney Spears), è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. Il ballerino, anche quando è stato intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo, ha parlato d’amore ma senza mai fare il nome del suo (ormai) ex compagno e senza mai sbilanciarsi troppo sulle emozioni vissute.

L’intervista a Verissimo

Durante la puntata della domenica di Verissimo, Giuseppe Giofrè ha raccontata la sua vita e la sua carriera lontane dall’Italia (almeno per il momento) e aveva parlato anche di quanto felice fosse per essere ritornato ad Amici, seppur in altre vesti. Il ballerino aveva detto: «Amici per me significa casa, io sono nato e cresciuto in questo programma: gli devo tutto. Essere qui a consigliare ragazzi che seguono il loro sogno è per me un grande onore».

