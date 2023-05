Mattia Zenzola in lacrime ad Amici. Paure, gioie, incertezze e il dramma dell'infortunio: «Non riesco a vedere queste cose»

di Redazione Web

La finale di Amici è alle porte. Sono ormai quattro gli allievi rimasti in gara nel talent show e domenica 14 maggio verrà decretato il vincitore di quest'edizione. Per i quattro allievi rimasti è arrivato il momento di rivivere le emozioni del proprio percorso.

E così come accaduto ad Angelina Mango, anche a a Mattia Zenzola è toccato rivivere il suo percorso con un contenuto speciale preparato dalla produzione del programma. Un percorso diverso da quello degli altri perché l'allievo ha partecipato al programma già l'anno scorso ma a causa di un infortunio ha dovuto lasciare la scuola. E proprio rivederndo quel momento l'allievo è scoppiato in lacrime.

#MattiaZenzola in lacrime ad #Amici. Paure, gioie, incertezze e il dramma dell'infortunio: «Non riesco a vedere queste cose» https://t.co/hggLkD9VGf — Leggo (@leggoit) May 10, 2023

Le parole di Mattia Zenzola

Rivivere le proprie paure, le incertezze e i momenti di gioia hanno scaturito in Mattia Zenzola una forte e toccante emozione. «Non riesco a vedere queste cose», ha detto in lacrime. Poco dopo sono subito apparsi i momenti con Christian Stefanelli, il suo migliore amico dell'anno scorso con il quale ancora oggi è molto legato. «Non ci riesco, non ce la faccio proprio», ha sottolineato con gli occhi gonfi.

Nel video dedicato all'allievo c'era anche la parte dedicata a questa seconda esperienza nella scuola di Amici.

Il ballerino ha concluso dicendo che se pensa a dov'è oggi capisce di essere un ragazzo davvero fortunato.

