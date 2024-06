Mattia Zenzola e Christian Stefanelli, amicizia finita: «A tutto c'è un limite». Cosa è successo

di Cristina Siciliano

Amici o nemici? La bellissima amicizia tra Mattia Zenzola e Christian Stefanelli sembra essere arrivata al capolinea. I due ex allievi del talent condotto da Maria De Filippi sono sempre stati uniti da un rapporto speciale tant'è che li lega anche un tatuaggio che hanno fatto insieme. Tuttavia, con il tempo i loro follower hanno notato che i due ballerini non compaiono più insieme sui rispettivi profili Instagram. A svelare il mistero infatti è stato proprio Christian Stefanelli che ha accennato i motivi di questo (presunto) allontanamento.

Diletta Leotta, addio al nubilato in discoteca a Ibiza: «Mi sposo». La festa, il dress code e gli ospiti

Le parole di Christian Stefanelli

Un fulmine a ciel sereno: Christian non menzionato il nome di Mattia Zenzola ma si dice amareggiato per quanto accaduto in merito a un "rapporto fraterno" con un suo amico. «Vi amo e vi ringrazio sempre infinitamente per tutto l’affetto che mi avete e continuate a mostrarmi.

«Io sono questo - ha aggiunto Christian Stefanelli sul suo profilo Instagram -. Difenderei a qualsiasi costo una persona a me cara non pretendo di essere ricambiato ma per me un amico è colui che ti aiuta a risolvere i problemi, che si espone quando più volte chiedi aiuto. La delusione è grande. È sicuramente più facile dire ciò che le persone vogliono sentirsi dire, ma io preferisco dire le cose come stanno, come ho sempre fatto, ed essere accettato per come sono. Un abbraccio grande».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Giugno 2024, 20:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA