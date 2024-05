Martina Giovannini a Verissimo: «In colpa per la mia volce. Maria De Filippi mi ha aiutata tantissimo e Kumo...»

di Redazione web

Martina Giovannini è l'ultima allieva di Amici23 a essere stata eliminata. Oggi, sabato 11 maggio, è stata una delle ospiti del salotto di Verissimo e a Silvia Toffanin ha raccontato com'è nata la sua passione per la musica e, in particolar modo, per il canto. Martina ha spiegato anche il motivo per cui, prima di provare a entrare all'interno del talent show più ambito d'Italia, abbia atteso ben due anni.

L'intervista di Martina a Verissimo

Nella sua intervista a Verissimo, Martina Giovannini ha detto: «Sono davvero contenta ed emozionata di essere qui, è stranissimo vedere tutte queste persone dopo così tante settimane dentro alla scuola.

Durante il serale a Martina le è stato imputato di essere "solo voce" e poche emozioni, una critica che gli è stata ripetuta spesso anche dai giudici e che l'ha fatta soffrire: «Con la mia voce io voglio emozionare e so che riesco a farlo. Maria De Filippi mi ha aiutata tantissimo».

L'amicizia speciale con Kumo

Sulla sua amicizia con Kumo, Martina Giovannini ha spiegato: «Io e Kumo ci siamo risentiti ma anche con gli altri devo dire. Lui è davvero un amico, c'è sempre stato per me. All'inizio non avevamo legato ma ci dovevamo conoscere, poi, da gennaio in poi è stato diverso, siamo diventati amici. Non credo sarebbe mai potuto diventare un possibile fidanzato».

