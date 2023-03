Lorella Boccia in lacrime per la figlia: lo sfogo sui social. Ecco cos'è successo

di Redazione web

Lorella Boccia è tornata a lavorare dopo una lunga assenza dovuta alla sua scelta di volersi dedicare alla sua bambina, Luce Althea, nata poco più di un anno fa dal matrimonio con Niccolò Presta. La Boccia, che nasce come ballerina ma ha lavorato molto anche nella tv come conduttrice, si è detta pronta a riprendere il lavoro ma si è anche lasciata andare a uno sfogo sui social.

Lo sfogo

Lorella non ha nascosto il dispiacere di doversi separare dalla sua bambina: «Da oggi trascorrerò alcune ore lontana da luce. Sono tranquilla perché c’è una persona di fiducia con lei, quindi non è questo il punto. Il punto è che non credevo che sarebbe stata così emotivamente dura ‘ricominciare’ anche se sono felice di rimettere le mani a un nuovo progetto».





Le lacrime

Nella storia la ballerina non nasconde le lacrime, spiegando di preferir condividere questo momento di fragilità piuttosto che tenerlo per sé. «Volevo sfogarmi un po’ perché so che molte mamme hanno provato e provano questo. Ps. Certe volte piangere è proprio quello di cui abbiamo bisogno per iniziare un nuovo capitolo».

