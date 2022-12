«LDA raccomandato a Sanremo solo perché è figlio di Gigi D'Alessio», la risposta piccata al concerto: «Non me ne fo**e proprio»

di Redazione web

LDA è uno dei volti protagonisti della prossima edizione del Festival di Sanremo: Amadeus ha annunciato i nomi dei big della 73esima edizione della kermesse canora due settimane fa, ma le polemiche corrono ancora in rete. «Raccomandato solo perché figlio di Gigi D'Alessio», questo il tenore dei messaggi che il cantante partenopeo riceve ogni giorno e ai quali ha deciso di rispondere dal palco del Christmas Village di Napoli.

Cosa ha detto LDA

In occasione di un evento che si è tenuto al Christmas Village della sua città, LDA ha voluto affrontare la questione rispondendo pubblicamente alle critiche di chi insinua sui social che calcherà il palco dell’Ariston solo perché "figlio di..." e, dunque, raccomandato.

«Ci tenevo a togliermi un attimo un sassolino dalla scarpa. Intanto grazie a tutti l’ho detto anche prima, sono ufficialmente a Sanremo. C’è gente che giustamente già ha iniziato a parlare, mi sembra di rivivere la stessa cosa in loop. Ma a noi non ce ne fo**e proprio, almeno a me non me ne fo**e», ha esordito il cantautore sul palco della sua città Natale.

Poi, continua: «Potete immaginare quello che stanno dicendo. A me non è che interessa moltissimo. Il problema sapete qual è, è che quando non riescono a criticare la musica che uno fa, devono per forza criticare altro perché non sanno dove attaccarsi. Questo è un consiglio che do anche a voi, penso ognuno di noi abbia un sogno, ci sarà sempre qualcuno di invidioso. Ragazzi fo**etevi altamente di quello che dicono, perché l’importante è che vi svegliate di prima mattina e vi guardate allo specchio e vi sentite bene con voi stessi, il resto veramente non conta nulla».

