Isobel Kinnear in lacrime ad Amici: il video mano nella mano con Angelina Mango che potrebbe diventare una canzone

La finale di Amici 22 si avvicina e per questo la redazione del programma ha deciso di organizzare per gli allievi dei video che ripercorrono il loro percorso all'interno della scuola. Durante il daytime del programma, la ballerina Isobel Kinnear ha potuto rivedere i momenti salienti del suo percorso nel talent, da quando nel 2019 ha provato a soli 16 anni a partecipare al programma fino alla sua entrata in corsa il 20 novembre del 2022. La ballerina ha guardato il video con una grande emozione e non è riuscita a trattenere le lacrime.

Il percorso di Isobel Kinnear ad Amici

La ballerina è circondata d'amore. I suoi compagni hanno espresso delle parole molto dolci nei suoi confronti. Il ballerino Mattia Zenzola in particolare ha sottolineato quanto sia cambiato l'umore in casetta con l'arrivo della ballerina, paragonandola a un raggio di sole dopo una giornata grigia.

Anche Wax ha spiegato quanto per lui la ballerina sia perfetta in tutto.

La cantante Angelina Mango, tenendo per mano la ballerina per tutta la durata del filmato, ha detto che Isobel è una vera amica e potrebbe essere anche una canzone.

«Sono grata per quest'esperienza.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Maggio 2023, 12:23

